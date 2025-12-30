Россиянам рассказали, как правильно падать на льду, чтобы избежать серьезных травм

ПНИПУ: при падении на льду нужно сгруппироваться и перекатиться спину

С наступлением холодов число обращений за медицинской помощью из-за падений на льду ежегодно возрастает на 40–50%, свидетельствуют данные Минздрава. По словам врачей, тяжесть последствий чаще всего определяется не самим фактом падения, а действиями человека в момент потери равновесия. Ученый Пермского Политеха рассказал, какой принцип безопасного падения действительно снижает риск серьезных повреждений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Вид и траектория падения с высоты собственного роста определяют, на какие участки тела приходится основная ударная нагрузка. При приземлении вперед, назад или набок энергия удара распределяется по-разному, что напрямую влияет на характер травм — от ушибов до опасных переломов.

По словам Сергея Солодникова, научного консультанта НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, падение набок нередко считают менее опасным, однако и оно несет серьезные риски. Удар может привести к переломам плечевой кости или ребер, а из-за неудачного положения стопы — к повреждению голеностопного сустава, включая перелом лодыжек.

Падение на спину, подчеркнул эксперт, считается одним из самых опасных сценариев. Удар затылком увеличивает риск черепно-мозговой травмы, а осевая нагрузка на поясницу и ягодицы может вызвать компрессионные переломы позвоночника и травмы копчика.

Не менее травмоопасно и падение вперед. Инстинктивная попытка опереться на выпрямленные руки приводит к тому, что вся сила удара приходится на запястья и локти. Чаще всего это заканчивается переломом лучевой кости в «типичном месте», а при сильном ударе — вывихом плеча или переломом ключицы.

При падении может пострадать любая часть тела, не защищенная мышцами. Так, резкий удар пяткой об асфальт способен привести к перелому пяточной кости, а колени и локти остаются уязвимыми при любом направлении падения. Особую опасность представляет удар головой, так как он существенно повышает риск сотрясения мозга.

Ключевым элементом защиты, по словам Солодникова, является умение сгруппироваться и перекатиться. Это позволяет превратить резкий удар в серию более мягких контактов с поверхностью и распределить нагрузку по большей площади.

Эксперт отмечает, что важнейшую роль играет психологическая готовность. Осознав, что падения не избежать, необходимо быстро согнуть колени, по возможности присесть, прижать подбородок к груди, согнуть локти и прижать их к корпусу, а ноги держать вместе. Предметы из рук следует сразу отбросить, чтобы не мешать группировке.

Оптимальным считается падение на бок с последующим перекатом на спину. Бедро, ягодицы и лопатка в этом случае работают как естественный амортизатор, снижая риск травм позвоночника и копчика.

Для пожилых людей, подчеркнул ученый, главная проблема — недостаток времени на реакцию. В такой ситуации им важно сосредоточиться хотя бы на одном действии — прижать голову к груди и максимально расслабить тело, чтобы избежать жёсткого напряжения в костях.

