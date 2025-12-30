Мусульмане России призвали обмениваться подарками в новогодние праздники

В новогодние праздники мусульманам следует быть внимательными и щедрыми, обмениваться подарками — это укрепляет братские узы. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

«Новый год — это дата наступления еще одного цикла в количестве 365 дней в календаре. Общепринятый светский семейный праздник. Повод подвести итоги своей жизни и намерения строить планы на будущее, в том числе усердия на пути Всевышнего. Постараться еще более украсить свою жизнь добрыми деяниями. Во время близящихся новогодних праздников мусульманам следует быть внимательными и щедрыми не только к родственникам, но и к соседям вне зависимости от их национальности и религии. Забота обо всех людях является крайне богоугодным делом. Наш пророк Мухаммад (мир ему) учил обмениваться подарками, ибо это укрепляет братские узы», — отметили в ДСМР.

Там пояснили, что речь идет о разрешенных с точки зрения исламского права подарках. Традиционно это халяльные продукты.

«А Рождество для мусульман — это праздник дня рождения величайшего из Божьих Посланников Иса — Иисуса. Правоверные, как и сказано в Священном Коране, не разделяют пророков и посланников творца и всех их любят. Как и христиане, мы — мусульмане — по своему любим Мухаммада и Ису (мир им и благословение Аллаха)», — добавили в ДСМР.

