Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом размещение американских миротворцев на Украине

Зеленский заявил об обсуждении с Трампом присутствия миротворцев США на Украине
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом размещение на Украине американских миротворцев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями «коалиции решительных». Мы бы хотели этого», — сказал Зеленский.

По его словам, «это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности» Украины.

Трамп пока не подтверждал этот разговор.

До этого он выступал против размещения войск любых стран-членов НАТО на Украине, в том числе американских военнослужащих. Однако недавно Трамп обещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

По мнению члена комитета Государственной думы по обороне Андрея Колесника, не исключено, что Трамп, выступающий медиатором в мирном процессе между Москвой и Киевом, направит американских военных на Украину в качестве миротворцев.

Ранее в США стали появляться пустые могилы воевавших на стороне ВСУ наемников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538099_rnd_7",
    "video_id": "record::4a826e0b-0e97-4185-8c5f-266b87440486"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+