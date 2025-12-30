Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом размещение американских миротворцев на Украине

Зеленский заявил об обсуждении с Трампом присутствия миротворцев США на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом размещение на Украине американских миротворцев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями «коалиции решительных». Мы бы хотели этого», — сказал Зеленский.

По его словам, «это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности» Украины.

Трамп пока не подтверждал этот разговор.

До этого он выступал против размещения войск любых стран-членов НАТО на Украине, в том числе американских военнослужащих. Однако недавно Трамп обещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

По мнению члена комитета Государственной думы по обороне Андрея Колесника, не исключено, что Трамп, выступающий медиатором в мирном процессе между Москвой и Киевом, направит американских военных на Украину в качестве миротворцев.

