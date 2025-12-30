Размер шрифта
Бойцы в зоне СВО получили 45 единиц техники по поручению Кадырова

Кадыров: подразделения ВС России в зоне СВО получили 45 единиц техники 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о поступлении в распоряжение российских военных подразделений, дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, 45 единиц техники специального назначения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласно моему поручению, делегация Российского университета спецназа имени [президента России Владимира] Путина во главе с талантливым руководителем учебного центра Байбетаром Вайхановым посетила Белгородскую область», — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики добавил, что воинские части были укомплектованы автомобилями повышенной проходимости и маневренными транспортными платформами, адаптированными для установки вооружения различных типов.

При этом, как подчеркнул Кадыров, выбор поставляемой техники осуществлялся на основе потребностей, озвученных непосредственно военнослужащими.

Среди прочего чеченский лидер обратил внимание на многоцелевой вездеход «Чаборз», который, по словам Кадырова, станет ощутимой поддержкой для российских бойцов на линиях боевого соприкосновения.

Ранее «Единая Россия» направила бойцам спецоперации технику по их запросам.
 
