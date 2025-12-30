Зеленский рассказал о встрече советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих»

Встреча советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих» состоится в Киеве 3 января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров, предварительно, она должна состояться во Франции.

Зеленский также выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах по урегулированию конфликта.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция желающих проведет встречу в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Украине.

29 декабря президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования конфликта, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. При этом он отметил, что переговоры были «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

