В России провели свыше 9,7 млн тестов на выявление коронавируса

С начала вспышки коронавируса в России проверили людей на наличие инфекции более 9,7 млн раз, сообщает оперштаб со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в регионах РФ провели 285 тысяч исследований.

По состоянию на 28 мая, под наблюдением медиков остаются в стране свыше 300 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России, по данным на 27 мая, выявлено более 370 тыс. инфицированных, вылечились 142 тысячи пациентов, умерли — 3 968.

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