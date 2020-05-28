В Москве от коронавируса вылечились еще 3 793 пациента

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что еще 3 793 пациента вылечились в столице от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 793 человека», — сказала она.

Ракова добавила, что всего выздоровели от инфекции 71 251 пациент.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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