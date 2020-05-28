Четверть россиян считают пандемию коронавируса выдумкой

Опрос Высшей школы экономики показал, что свыше 30% россиян не верят в опасность пандемии коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Результаты показали, что 23,2% респондентов считают COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% уверены, что опасность вируса преувеличена.

Также 25,6% думают, что пик эпидемии еще впереди, а 16,3% — что пик уже позади.

Отмечается, что в процессе распространения коронавируса в России возросла доля россиян, которые имеют среди своих знакомых и родственников зараженных. В период с 20 апреля до 26 мая доля таких граждан увеличилась с 4,9 до 16,6%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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