Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок. Соответствующий документ опубликован на сайте градоначальника.

В документе указано, что выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все столичные жители обязаны использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания.

При этом в настоящем указе отмечается, что «никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно».

По последним данным, в Москве выявлена 171 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 67 тыс. человек, скончались 2183 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва продлила ограничения по коронавирусу до 14 июня

— Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня

— Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента