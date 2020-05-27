В Иркутской области дальнобойщик изнасиловал и убил девушку

В Иркутской области 42-летний дальнобойщик подозревается в изнасиловании и убийстве 25-летней девушки, пишет «Регион.online».

По информации правоохранителей, мужчина подобрал голосующую девушку, а после свернул в лес и изнасиловал попутчицу.

Испугавшись ответственности, мужчина задушил жертву в кузове своей машины и закопал труп в лесу. Правоохранители искали девушку с 23 мая.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить пожизненное заключение.

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