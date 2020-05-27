В Подмосковье спасатели вытащили из реки тонущую собаку

В Подмосковье спасатели вытащили из реки собаку, которая упала в воду и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС России.

Инцидент произошел в реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминск.

По данным ведомства, животное заметили дети, которые попытались ему помочь. Из-за берегового обрыва собака не могла выбраться из воды.

«Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательный отряд прибыл в считаные минуты, и с помощью спасательных веревок собаку удалось спасти.

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