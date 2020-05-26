В Испании с 27 мая объявлен 10-дневный траур по жертвам коронавируса

Правительство Испании официально объявило 10-дневный траур со среды, 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя испанского кабмина, министра финансов Марию Хесус Монтеро.

«Флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС», — сказала Монтеро.

Отмечается, что это самый длительный траур в истории Испании. Последний раз национальный траур был объявлен после терактов в августе 2017 года в Барселоне и Камбрильсе.

С начала эпидемии в Испании скончались 26,8 тыс. человек, выявлено свыше 235 тыс. случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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