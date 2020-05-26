Путин анонсировал перенос Бессмертного полка на 26 июля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что 24 июня должен состояться парад Победы, а шествие Бессмертного полка будет перенесено на 26 июля, так как сейчас невозможно соблюдать социальную дистанцию. Трансляция велась по телеканалу «Россия-24».

«К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан...», — сказал глава государства.

По данным на 26 мая, в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.