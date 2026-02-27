Размер шрифта
В Госдуме рассказали, почему банк может отказать в ипотеке

Депутат Панеш: банк может отказать в ипотеке при наличии открытых кредитных карт
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Банковские скоринговые модели могут счесть открытый счет кредитной карты как полноценный долг, даже если самого долга нет, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Парламентарий добавил, что кредитные карты часто становятся причиной отказа в ипотеке.

«Для банков любая открытая кредитная линия — это потенциальные обязательства, которые человек может активировать в любой момент. Они напрямую влияют на показатель долговой нагрузки, который сегодня является главным фильтром при выдаче ипотеки. Представьте: у человека официальный доход 100 тысяч рублей в месяц. У него есть одна кредитная карта, по которой он должен 50 тысяч. И есть вторая, забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. Когда такой человек обращается за ипотекой, банк в своих расчетах складывает и текущий долг, и весь доступный лимит по второй карте. То есть в глазах банка человек должен не 50 тысяч, а 250 тысяч рублей. Показатель долговой нагрузки взлетает до небес, и скоринговая система с высокой вероятностью выдает отказ. При этом реально человек ни копейки по второй карте не брал», — отметил он.

Парламентарий посоветовал россиянам закрыть кредитные карты для улучшения предложения банков по ипотеке.

«Испортить ее [кредитную историю] можно за несколько месяцев, а восстанавливать потом годами. И все это время двери для выгодных кредитов, особенно ипотеки с ее низкими ставками по льготным программам, будут для человека закрыты. Ответ простой и жесткий: избавляться от балласта. Неиспользуемая кредитка — это не «запасной аэродром», а камень на шее, который тянет вашу финансовую репутацию на дно. Но просто разрезать карту или заблокировать ее в приложении недостаточно. Нужно пройти официальную процедуру закрытия. Для этого следует обратиться в банк с паспортом, убедиться, что нет никакой задолженности, включая скрытые комиссии, и написать заявление на закрытие кредитного договора и расторжение счета. Процедура может занять от 30 до 60 дней. Настоятельно рекомендую взять в банке справку об отсутствии задолженности и закрытии счета. Храните ее минимум три года — это срок исковой давности, в течение которого банк может предъявить претензии», — заключил он.

