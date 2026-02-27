Размер шрифта
Минэкономразвития хочет ограничить срок оспаривания приватизации

Минэк предлагает закрепить срок давности в 10 лет в спорах о приватизации
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минэкономразвития РФ предлагает установить предельный срок исковой давности по делам о приватизации в 10 лет. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках заседания Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, передает ТАСС.

Ведомство предлагает закрепить в статье 217 Гражданского кодекса, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления, то есть три года с момента нарушения права, рассказал министр.

«При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет», — сказал он.

По его словам, это предложение является консолидированной позицией правительства — оно поддержано министерством юстиции и Минфином.

В сентябре в Генпрокуратуре заявляли, что в России нет правовой основы для того, чтобы предприниматели могли обратиться в специальные органы с просьбой проверить свой бизнес на законность проведенной приватизации, чтобы исключить для себя риски судебных претензий.

Ранее Верховный суд признал незаконной приватизацию завода в Ивановской области.

 
