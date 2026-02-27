Размер шрифта
Легенда ЦСКА объяснил, чем просмотр Олимпиады отличается от футбола

Легенда ЦСКА Корнаухов объяснил, чем просмотр Олимпиады отличается от футбола
Claudia Greco/Reuters

Директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов в интервью «Газете.Ru» заявил, что просмотр олимпийских соревнований принципиально отличается от того, как он следит за футбольными матчами.

«Футбол для меня давно стал неотъемлемой частью профессии. Когда ты давно работаешь в нем, то смотришь и следишь за ним 24/7. А за соревнованиями Олимпиады можно было следить как любителю — здесь проявляются даже детские чувства, переживаешь за спортсменов как за близких людей», — заявил Корнаухов.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

Ранее Дмитрий Губерниев оставил пожелание фигуристке Александре Трусовой.

 
