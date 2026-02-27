Размер шрифта
В Краснодаре произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Машина скорой помощи и машина столкнулись на перекрестке в Краснодаре

Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на перекрестке Северной и Базовской улиц в Краснодаре. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, 43-летний водитель автомобиля HAVAL, двигавшийся по улице Северной в направлении улицы Садовой, на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи. После столкновения скорая выехала на тротуар и врезалась в фонарный столб.

В результате аварии пострадали две 17-летние девушки, которые находились в машине скорой помощи, ее водитель, а также пациентка, которую перевозили медики.

Отмечается, что скорая двигалась на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

24 февраля четыре ребенка и столько же взрослых пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Батайске в Ростовской области. Водитель машины Toyota двигалась по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу находившемуся на главной трассе автомобилю Volkswagen. В результате транспортные средства столкнулись, от удара Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в приближавшуюся машину Skoda.

Ранее в Ленинградской области на участке трассы протяженностью 200 метров столкнулись 16 машин.

 
