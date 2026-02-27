Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Лас-Вегасе поймали тукана после трех месяцев поиска

UPI: тукан, которого искали 3 месяца, был пойман в Лас-Вегасе
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Лас-Вегасе удалось поймать домашнего тукана по кличке Сэм, который более трех месяцев свободно перемещался по городу после исчезновения в ноябре 2025 года, пишет UPI.

По данным спасательной организации Southwest Exotic Avian Rescue, птица была обнаружена после того, как залетела в гараж одного из домов. Владельцы жилья узнали тукана по новостным сообщениям и связались с волонтерами.

Специалист по спасению экзотических птиц Скай Марш забрала тукана и сразу доставила его к ветеринару для осмотра. По ее словам, у птицы обнаружены незначительные травмы, включая поврежденный кончик клюва и участки утраченных перьев, что свидетельствует о сложностях выживания в дикой городской среде.

Несмотря на это, Марш отметила, что состояние Сэма оказалось лучше ожидаемого, учитывая, что птица находилась одна с 14 ноября. Эксперт подчеркнула, что туканы происходят из влажных тропических регионов и требуют специфических условий содержания, которые сложно обеспечить в пустынном климате Невады.

В настоящее время Сэм помещен на карантин. После получения результатов анализов специалисты примут решение о дальнейшем лечении и условиях содержания птицы, чтобы обеспечить ей полноценное восстановление и долгосрочное благополучие.

Ранее в Германии раненый баклан прилетел в больницу за помощью.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!