В Лас-Вегасе поймали тукана после трех месяцев поиска

UPI: тукан, которого искали 3 месяца, был пойман в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе удалось поймать домашнего тукана по кличке Сэм, который более трех месяцев свободно перемещался по городу после исчезновения в ноябре 2025 года, пишет UPI.

По данным спасательной организации Southwest Exotic Avian Rescue, птица была обнаружена после того, как залетела в гараж одного из домов. Владельцы жилья узнали тукана по новостным сообщениям и связались с волонтерами.

Специалист по спасению экзотических птиц Скай Марш забрала тукана и сразу доставила его к ветеринару для осмотра. По ее словам, у птицы обнаружены незначительные травмы, включая поврежденный кончик клюва и участки утраченных перьев, что свидетельствует о сложностях выживания в дикой городской среде.

Несмотря на это, Марш отметила, что состояние Сэма оказалось лучше ожидаемого, учитывая, что птица находилась одна с 14 ноября. Эксперт подчеркнула, что туканы происходят из влажных тропических регионов и требуют специфических условий содержания, которые сложно обеспечить в пустынном климате Невады.

В настоящее время Сэм помещен на карантин. После получения результатов анализов специалисты примут решение о дальнейшем лечении и условиях содержания птицы, чтобы обеспечить ей полноценное восстановление и долгосрочное благополучие.

