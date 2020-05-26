Число жертв коронавируса в мире близится к отметке 347 тысяч человек

Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в мире возросло до 346 893 скончавшихся. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.

Положительный результат анализов на коронавирус получили 5 568 191 человек.

При этом излечились от коронавирусной инфекции 2 353 290 пациентов.

Активными случаями заболевания являются 2 868 008 граждан по всему миру, среди которых в тяжелом состоянии находятся 53 157 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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