Джонсон заявил, что у него испортилось зрение после перенесенного COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел COVID-19, у него резко ухудшилось зрение, сообщает Sky News.

По словам Джонсона, после заболевания ему «приходится носить очки впервые за много лет». Политик связал это с заражением коронавирусом.

Ранее политик, будучи на посту мэра Лондона, уже сообщал о своем плохом зрении. В 2014 году Джонсон заявил, что без очков он «слепой, как летучая мышь».

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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