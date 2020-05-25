Мэрия Москвы заявила, что время открывать рестораны еще не наступило

Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что время для открытия предприятий общественного питания в Москве из-за ситуации с коронавирусом еще не наступило, передает «Интерфакс».

«С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это пока делать преждевременно», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что говорить про открытие ресторанов и кафе можно будет только после возобновления работы столичной сферы услуг и непродовольственных магазинов.

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