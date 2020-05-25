МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

В частности, в заявлении отмечены опасность повторного завоза новой коронавиурсной инфекции в России и риск возникновения второй волны заболеваемости. Кроме того, несмотря на постепенное возобновление работы российских консульских учреждений в зарубежных странах, оказание помощи россиянам на территории этих стран до сих пор затруднено, подчеркивает МИД.

Министерства рекомендует не совершать зарубежных поездок за исключением случаев крайней необходимости, к которым относится прохождение лечения и посещение тяжелобольных родственников.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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