Школьники не будут участвовать в пробных ЕГЭ
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Школьники не будут присутствовать на пробном проведении Единого государственного экзамена, сообщается на сайте Министерства просвещения России.
Пробные экзамены нужны для проверки готовности системы проведения экзаменов к выполнению требований Роспотребнадзора и проводятся исключительно для отработки организаторами технических моментов, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса нового типа.
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