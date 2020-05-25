Школьники не будут участвовать в пробных ЕГЭ

Школьники не будут присутствовать на пробном проведении Единого государственного экзамена, сообщается на сайте Министерства просвещения России.

Пробные экзамены нужны для проверки готовности системы проведения экзаменов к выполнению требований Роспотребнадзора и проводятся исключительно для отработки организаторами технических моментов, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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