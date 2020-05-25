94-летний пациент Коммунарки после месяца на ИВЛ идет на поправку

В больнице в Коммунарке 94-летний пациент переведен на реабилитацию после 28 дней на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Мужчина провел более 40 дней в отделении интенсивной терапии, при этом 28 дней – на аппарате ИВЛ, отметил Проценко.

В настоящее время пациент дышит самостоятельно и уже переведен на следующий этап реабилитации.

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