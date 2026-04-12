В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на фоне пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль на участке трассы Ясные Зори — Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара пострадал мужчина, который самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу.

«У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки», — написал глава региона.

Врачи оказали пациенту медпомощь и отправили его на амбулаторное лечение.

Транспортное средство получило повреждения.

11 апреля ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атаковав Новую Каховку, курский Льгов и Белгородскую область, сообщили региональные власти. Всего при ударах пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок. Украинские паблики в ответ винят в «нарушениях» Москву — министерство обороны России эту информацию не подтверждало. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее губернатор Херсонской области обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия.