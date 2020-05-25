Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.

По ее словам, в России на сегодняшний день 2 561 беременная с коронавирусом.

Из них подтвержденный по всем тестам диагноз у 2 035 женщин, уточнила Адамян.

Только в Москве коронавирус выявлен у 816 беременных.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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