Камчатский Вулкан Карымский выбросил пятикилометровый столб пепла

На вулкане Карымском, который находится в Елизовском муниципальном районе Камчатского края, случился пепловый выброс. Высота столба достигала 5 км., передает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По данным группы, пепловый выброс на этом вулкане произошол в понедельник утром по местному времени.

«Пепловый шлейф распространился на 30 км к востоку - юго-востоку от Карымского », — указано в сообщении.

Отмечается, что KVERT присвоил Карымскому вулкану «оранжевый» код авиационной опасности.

Как известно, международные трассы движения воздушных судов в районе, где находится данный вулкан, не проходят.