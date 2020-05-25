В Приморье загорелась кровля больницы

В Партизанской городской больнице №1 , расположенной в Приморском крае, горит кровля приемного покоя, эвакуировано более 70 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщается, в данный момент горит крыша приемного покоя на третьем этаже лечебного учреждения на улице Ленинская.

«Площадь на данный момент составляет 300 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.

Согласно предварительным данным, из горящего здания были выведены 74 человека, в том числе 18 работников медучреждения.