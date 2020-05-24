В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.

«На 34-м году жизни скончался хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов <...> Он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам руководства, Мартынов не успел отработать на новом посту и двух недель, когда проявились симптомы заболевания. Состояние хирурга с этого момента только ухудшалось и его подключили к аппарату ИВЛ.

В больнице отметили, что врач регулярно сдавал анализы на коронавирус, они подтвердились незадолго до смерти.

В семьей врача без отца остались трое детей.

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