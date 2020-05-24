ВОЗ: за сутки в мире коронавирусом заразились более 100 тысяч человек

Количество новых заразившихся коронавирусом на планете за сутки увеличилось на 101,5 тыс. человек и превысило 5,2 млн случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 24 мая число погибших от инфекции достигло 337 687 пациентов.

В ВОЗ также отметили, что в статистику включаются только официальные данные, предоставленные властями различных стран мира.

Днем ранее организация сообщила о 109 536 новых случаях заражения и 5663 смертях.

В настоящее время наибольшее число заболевших зафиксировано на территории Северной и Южной Америки — более 2,3 млн, на втором месте Европа — более 2 млн случаев.

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