Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения во время пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российская система здравоохранения справилась с нагрузкой пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Россия постепенно снижается по числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса.

Попова отметила, что на сегодняшний день не оправдался ни один «страшный» прогноз.

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что система здравоохранения постепенно начинает разгружаться.

По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 344 481 человека, выздоровели 113 299, умер 3541.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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