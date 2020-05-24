Митингующие против политики Зеленского пришли под окна его дома

Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Протестующие спели украинский гимн и повесили на заборе плакат с надписью «Год Зеленского — год реванша».

Также митингующие выкрикивали политические лозунги, некоторые из них держали флаги украинской националистической партии «Национальный корпус», другие – национальные флаги и флаги ряда нацорганизаций.

Ранее сообщалось, что на Площади Независимости собрались около полутысячи человек для участия в акции «Украина окажет сопротивление» в рамках инициативы «Нет капитуляции».

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