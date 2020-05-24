Папа Римский впервые с начала марта вышел поприветствовать прихожан

Папа Римский Франциск впервые с начала марта, когда Ватикан установил чрезвычайные меры из-за распространения коронавируса, вышел к окну Апостольского дворца, чтобы поприветствовать католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Риме, сообщает РИА «Новости».

Верующие приветствовали понтифика аплодисментами и радостными возгласами. Выход главы Католической церкви сопровождался звоном соборных колоколов.

Последний раз папа Римский появлялся в окне своей резиденции 8 марта, а после обращался к пастве только с помощью онлайн-трансляции.

18 мая Ватикан официально разрешил верующим посещать площадь Святого Петра в Риме. В этот же день богослужения в главном католическом храме мира были возобновлены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В базилике Святого Петра состоялись публичные богослужения после мер по COVID-19

— Папа Франциск призвал инвестировать в системы здравоохранения