Кавказский заповедник сообщает о снегопадах в мае впервые за 20 лет

В предгорьях и высокогорьях Кавказского заповедника впервые за 20 лет прошли снегопады в мае. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Осадки начались 22 мая, изначально шел дождь, который к утру 23 мая превратился в обильный снегопад, указано в сообщении. Отмечается, что выпадение снега в мае, в особенности в третьей декаде месяца, не наблюдалось в течение последних 20 лет.

При этом мокрый снег оборвал провода электропередач в ближайших населенных пунктах и повредил деревья, сообщает заповедник.

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