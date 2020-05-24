Число подтвержденных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1400

Более 1400 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Киргизии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки зафиксировано 38 новых случаев, общее число составляет 1403 случая, заявили в штабе. Там добавили, что за все время распространения заболевания в Киргизии зарегистрировано 14 летальных исходов, 980 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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