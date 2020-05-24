Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, пик эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 преодолел только Московский регион. Он связал такие данные с ростом числа проводимых тестов в Москве и Подмосковье с конца апреля.

«С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях», — сказал Тавадян.

Выявление носителей вируса и последующая изоляция, как отметил эксперт, позволили снизить уровень распространения заболевания.

Он также выразил мнение, что пик заболевания коронавирусом в других регионах наступит в ближайшие одну-две недели. Тавадян добавил, что долгое плато может наблюдаться в Санкт-Петербурге, а также Северо-Кавказском федеральном округе.

Эксперт подчеркнул, что существует вероятность снижения показателя заболеваемости только к концу лета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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