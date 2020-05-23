Заслуженный врач РФ из-за COVID-19 умерла в Белгородской области

В Белгородской области от коронавируса скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской Центральной районной больницы (ЦРБ), заслуженный врач России Валентина Карташова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Евгения Савченко.

По его словам, заболевшая состояла на лечении в областном центре из-за пневмонии, у нее подтвердили COVID-19.

Губернатор отметил, что Карташова была врачом по призванию, ее искренне любили, ценили и уважали за пределами Ракитянского района.

«Она пользовалась огромным профессиональным и личным авторитетом. Это колоссальная, невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Белгородчины и для всех нас», — подчеркнул Савченко.

Всего в Белгородской области от инфекции умерли 14 пациентов.

По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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