Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает
Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на академика Российской академии наук, директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.
По его словам, с повторным заболеванием часто путают носительство инфекции и продолжение болезни в результате ослабления иммунитета.
Он отметил, что в одном случае человек в результате перенесенной болезни может являться носителем, то есть, возможно, не полностью выздоровел, в другом — в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть.
По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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