Число жертв коронавируса на Украине превысило 600 человек
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За минувшие сутки число летальных исходов новой коронавирусной инфекции на Украине увеличилось на 17 и достигло 605, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всего на Украине зафиксировано 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки это число увеличилось на 432 случая. Вылечились 6929 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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