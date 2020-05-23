В Сергиевом Посаде произошел пожар в деревянной церкви
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В подмосковном Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 6.10 (мск).
По прибытии пожарных сооружение горело по всей площади.
В 07.05 удалось локализовать пожар на площади 400 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
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