В Сергиевом Посаде произошел пожар в деревянной церкви

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В подмосковном Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 6.10 (мск).

По прибытии пожарных сооружение горело по всей площади.

В 07.05 удалось локализовать пожар на площади 400 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

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