Москвичам пообещали погоду «поприличнее»

На следующей неделе в Москве ожидается небольшое потепление и погода, которая будет больше напоминать майскую. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам специалиста, «проблески повышения температуры» стоит ожидать с понедельника, 25 мая. Температура воздуха в столице прогреется до +15°C... +17°C. Однако Вильфанд отметил, что такие показатели все равно ниже нормы примерно на 3°C.

«Но это уже «поприличнее» с точки зрения майской погоды», — отметил метеоролог.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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