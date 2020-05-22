Спасатели нашли живого младенца на месте крушения Airbus 320 в Пакистане

Спасатели обнаружили живого ребенка на месте крушения Airbus 320 в Пакистане, выполнявшего рейс из Лахора в Карачи, сообщает издание Mirror cо ссылкой на местные СМИ.

Спасатели предполагают, что родители младенца могли проживать в доме, на который рухнул самолет. Об их состоянии в настоящее время не известно. Ребенка госпитализировали медики.

В настоящее время спасатели подтвердили смерть 17 пассажиров Airbus 320, на борту находились 90 человек. Разбор обломков лайнера продолжается. Среди пассажиров выжили по меньшей мере 32 человека.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus 320 разбился рядом с аэропортом города Карачи. Рейс следовал из Лахора. Местные жители рассказали, что самолет упал на жилые дома.

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