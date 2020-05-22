Путин попросил Минздрав быть готовым к возможной второй волне COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что осенью нужно быть готовым к возможной второй волне коронавируса нового типа. Об этом он сказал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Он указал, что прежде всего ко второй волне эпидемии нужно быть готовым Минздраву.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы пока в значительной степени живем, нам нужно думать и том, о чем говорят специалисты, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября - в ноябре», — сказал Путин.

Российский лидер также призвал быть готовыми и к такому развитию ситуации.

По последним данным, в России выявлено 326,4 случаев коронавируса, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3249 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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