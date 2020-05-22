Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер», — сказал Собянин.

Глава города упомянул о необходимости самоизоляции, «масочного режима» и пропусков.

В Москве коронавирусом заразились 158 тысяч, скончались 1 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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