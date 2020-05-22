В авиакатастрофе в Пакистане россияне не пострадали

Россиян не было на борту самолета «Пакистанских авиалиний», разбившегося под городом Карачи, пишет ТАСС со ссылкой на МИД России.

«По информации генконсульства России в Карачи, российских граждан среди погибших и пострадавших... нет», - сообщили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что самолет упал на жилые дома. Рейс направлялся из Лахора в Карачи. На борту находились около 100 пассажиров и членов экипажа. Сообщается, что выживших нет.

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