В авиакатастрофе в Пакистане россияне не пострадали
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Россиян не было на борту самолета «Пакистанских авиалиний», разбившегося под городом Карачи, пишет ТАСС со ссылкой на МИД России.
«По информации генконсульства России в Карачи, российских граждан среди погибших и пострадавших... нет», - сообщили в дипведомстве.
Ранее стало известно, что самолет упал на жилые дома. Рейс направлялся из Лахора в Карачи. На борту находились около 100 пассажиров и членов экипажа. Сообщается, что выживших нет.
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