Собянин объявил об ослаблении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений в городе. Он перечислил решения, принятые в рамках первого этапа послаблений в своем блоге.
Во-первых, с 25 мая в столице частично открываются многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг, которые нельзя оформить в электронном виде.
Также в следующий понедельник, 25 мая, возобновляется работа каршеринга. «Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней», — уточнил чиновник.
В-третьих, Собянин отметил, что пока не стоит возвращать всех москвичей работать в офисы, так как время еще неподходящее. В связи с этим он распорядился, чтобы все городские организации сохраняли максимальную долю сотрудников в дистанционном режиме.
Кроме того, со среды, 27 мая, по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска.
Собянин напомнил, что носить маски и перчатки все еще необходимо в Москве.
«Использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — резюмировал он.
Согласно данным на 21 мая, в Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.
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