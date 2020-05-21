Собянин объявил об ослаблении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений в городе. Он перечислил решения, принятые в рамках первого этапа послаблений в своем блоге.

Во-первых, с 25 мая в столице частично открываются многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг, которые нельзя оформить в электронном виде.

Также в следующий понедельник, 25 мая, возобновляется работа каршеринга. «Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней», — уточнил чиновник.

В-третьих, Собянин отметил, что пока не стоит возвращать всех москвичей работать в офисы, так как время еще неподходящее. В связи с этим он распорядился, чтобы все городские организации сохраняли максимальную долю сотрудников в дистанционном режиме.

Кроме того, со среды, 27 мая, по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска.

Собянин напомнил, что носить маски и перчатки все еще необходимо в Москве.

«Использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — резюмировал он.

Согласно данным на 21 мая, в Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.

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