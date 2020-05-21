Росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку в Сочи

Три росгвардейца спасли девушку, которая тонула в горной реке в Сочи. Об этом сообщается на сайте главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Вечером 20 мая военнослужащие Росгвардии во время несения службы услышали крики о помощи в Адлеровском районе.

Заметив в воде тонущую девушку в реке Мзымта, все трое бросились ей на помощь.

Пострадавшую вытащили на берег, где вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали доврачебную помощь. После этого девушку передали бригаде скорой помощи.

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