Австрия продлила запрет на авиасообщение до 14 июня

Австрия продлила запрет на авиасообщение с рядом стран до 14 июня в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ограничение распространяется и на Россию.

До этого власти Австрии уже продлевали запрет на авиасообщение до 22 мая. Тогда его приостановили с Китаем, Ираном, Италией, Швейцарией, Францией, Испанией, Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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