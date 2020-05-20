Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы

Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что задержанные доставлены в территориальный отдел полиции.

Стрельба произошла на Южнопортовой улице. В ходе конфликта один из мужчин ранил троих из пистолета и скрылся.

В городе был введен план «Перехват» для розыска и задержания стрелка.

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