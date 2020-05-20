Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате под Ростовом

Вспышка коронавируса произошла в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева.

Отмечается, что выявлено 39 случаев заболевания, из них 23 у персонала и 16 у получателей услуг.

По словам Ковалева, у 90% заболевших коронавирус проходит бессимптомно.

Известно, что всего в интернате проживают 750 человек и работают 465 сотрудников.

В учреждении введен карантин на 28 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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